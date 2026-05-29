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Sucre & sorcellerie

Shanen Ricci

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Dans ce village enchanté, chaque pâtisserie peut changer un destin. Laissez-vous envoûter par ce cosy fantasy à la fois tendre et sombre. L'édition avec jaspage est une édition limitée. Après épuisement des stocks avec jaspage, le livre sera édité en version classique avec tranche blanche. Bienvenue chez Lempicka, une confiseuse magique qui tient la pâtisserie la plus explosive du royaume. Ses éclairs ressemblent à des tempêtes, sa boutique ressemble à un champ de bataille, et son grimoire refuse obstinément de s'ouvrir. Elle a beau être censée savoir comment utiliser le sucre magique que renferment les pommes d'or, celui qui aide les sorciers à régénérer leurs pouvoir et leur évite de mourir, elle n'y arrive pas ! Devenir une pâtissière magique n'est pas aussi simple qu'elle le pensait. La situation empire quand la terrifiante Sorcière des Voeux débarque pour lui lancer une malédiction. Son coeur se cristallise, morceau par morceau. Et à moins de trouver une solution avant la prochaine récolte d'hiver, il s'arrêtera définitivement de battre. Elle se changera alors en Maudite, une créaature dangereuse et sans âmes. Son seul espoir est Arawn, un sorcier maudit, cynique et mystérieux, qui se transforme parfois en monstre. Lui seul est assez puissant pour affronter la Sorcière des Voeux, car c'est elle qui l'a créé. Il accepte de l'aider... à une condition : qu'elle confectionne une confiserie capable de mettre fin à son existence. Entourée d'un agneau bougon, d'un feu follet trop bavard et de quelques petits esprits au grand coeur (quand ils ne sont pas trop farceurs), Lempicka va découvrir que son véritable don n'est peut-être pas de cuisiner des gâteaux parfaits... mais d'apaiser les blessures que personne ne voit. Et parfois, la recette du bonheur tient dans un ingrédient que l'on ne cuisine jamais assez : le courage d'aimer. Sucre & Sorcellerie est un cosy fantasy tendre, magique et délicieusement sucré, pour celles et ceux qui croient que les petites douceurs peuvent guérir les grandes blessures.

Par Shanen Ricci
Chez Alter Real éditions

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Auteur

Shanen Ricci

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Sucre & sorcellerie

Shanen Ricci

Paru le 29/05/2026

336 pages

Alter Real éditions

21,00 €

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