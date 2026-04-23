Deux mille ans après l'apocalypse, la Terre survit sous un dôme. Eclosia est une cité parfaite, régie par la science et le système Oraculum, capable de prédire le destin de chaque individu à partir de son ADN. Ici, rien n'est laissé au hasard. Pas même l'amour. Tor Andersson est l'héritier d'une lignée fondatrice. Spécialiste de l'Ancien Monde et promis à son amie d'enfance, Sam. Jusqu'au jour où une mission au-delà du dôme fait tout basculer. Dans les ruines de l'Ancien Monde, il découvre un livre interdit. Sur l'une de ses pages, un portrait : le sien, posé aux côtés d'un inconnu qu'il n'a jamais rencontré. Une image qui ne devrait pas exister... et qui fissure toutes ses certitudes. Lorsque Paw November apparaît à Eclosia, l'équilibre fragile de Tor s'effondre. Entre amour et loyauté envers Oraculum, Tor devra choisir : suivre le destin qu'on lui impose... ou oser écrire le sien.