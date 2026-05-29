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Sortilège, rivalité et hôtel hanté

Florence Saugère

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Dans ce troisième volet de Monster Hotel, soyez prêts à mettre de côté vos préjugés, tout comme Stella, pour percer au grand jour le mystère qui hante l'hôtel des Bloodman ! Les résidents et la réputation du Monster Hotel sont en péril ! Un meurtre atroce a été commis dans l'Hotel. La victime n'est autre que Flower, la mère de Wolf. Pas de doute possible, le meurtrier se cache parmi les résidents de l'Hotel. Stella est bien décidée à le débusquer. Elle doit bien ça à son meilleur ami ! Les agents de la PIMM, la Police Internationale de la Magie et des Monstres, débarquent pour enquêter. Et là, surprise, les indices qu'ils rassemblent incriminent Esther, la rivale de Stella et ancienne petite amie de Wolf. Stella a beau ne pas la porter dans son coeur, elle ne croit pas du tout à sa culpabilité. Quelque chose se trame dans l'ombre, et la jeune sorcière ne reculera devant rien pour découvrir la vérité et sauver la réputation du Monster Hotel ! Même si pour ça, elle doit s'allier à sa pire ennemie ... Le Monster Hotel ferme ses portes, vous n'êtes pas prêts pour cette conclusion explosive !

Par Florence Saugère
Chez Alter Real éditions

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Auteur

Florence Saugère

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Sortilège, rivalité et hôtel hanté

Florence Saugère

Paru le 29/05/2026

300 pages

Alter Real éditions

19,00 €

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