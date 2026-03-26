Monseigneur Camille Lembi Zaneli, le forgeron des âmes

Mgr Camille Lembi Zaneli fut un maître de vie, un guide d'esprit et un témoin exemplaire des vertus. Ceux qui l'ont approché ont découvert un homme exigeant et bon, humble et ferme, intrépide et intègre, entièrement donné à Dieu et à son peuple. Dans cet ouvrage, l'auteur - disciple reconnaissant - offre un hommage vibrant à celui qui a façonné son regard, sa culture et son sens du service. A travers des souvenirs personnels, des réflexions philosophico-théologiques et des portraits sensibles, ce livre met en lumière la sagesse, l'intégrité et la profondeur spirituelle d'un homme dont l'héritage demeure vivant. Ce témoignage sincère invite le lecteur à découvrir la force d'une vie offerte et la puissance incommensurable d'un maître qui, de façon unique, a marqué l'Eglise par son exemplarité et son humanité lumineuse. Ce maître mort sur le champ de bataille, arme à la main et en odeur de sainteté, mérite la reconnaissance officielle de l'Eglise.