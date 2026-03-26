Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Monseigneur Camille Lembi Zaneli, le forgeron des âmes

Denis Bosomi Limbaya

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Mgr Camille Lembi Zaneli fut un maître de vie, un guide d'esprit et un témoin exemplaire des vertus. Ceux qui l'ont approché ont découvert un homme exigeant et bon, humble et ferme, intrépide et intègre, entièrement donné à Dieu et à son peuple. Dans cet ouvrage, l'auteur - disciple reconnaissant - offre un hommage vibrant à celui qui a façonné son regard, sa culture et son sens du service. A travers des souvenirs personnels, des réflexions philosophico-théologiques et des portraits sensibles, ce livre met en lumière la sagesse, l'intégrité et la profondeur spirituelle d'un homme dont l'héritage demeure vivant. Ce témoignage sincère invite le lecteur à découvrir la force d'une vie offerte et la puissance incommensurable d'un maître qui, de façon unique, a marqué l'Eglise par son exemplarité et son humanité lumineuse. Ce maître mort sur le champ de bataille, arme à la main et en odeur de sainteté, mérite la reconnaissance officielle de l'Eglise.

Par Denis Bosomi Limbaya
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Denis Bosomi Limbaya

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Histoire des religions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Monseigneur Camille Lembi Zaneli, le forgeron des âmes par Denis Bosomi Limbaya

Commenter ce livre

 

Monseigneur Camille Lembi Zaneli, le forgeron des âmes

Denis Bosomi Limbaya

Paru le 26/03/2026

204 pages

Editions L'Harmattan

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336604718
9782336604718
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.