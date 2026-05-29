La dernière étoile

Jesse est une jeune fille comme les autres. Entourée d'une famille aimante et d'amis fidèles, elle aime Taylor Swift, l'océan et les jeux vidéo. Mais depuis quelques mois, elle passe ses journées dans un lit d'hôpital, et les médecins n'ont guère d'espoir. Lorsqu'on lui propose de voir son voeu le plus cher exaucé, elle sait immédiatement ce qu'elle veut : une reconstitution numérique en 3D de sa vie - quelque chose que ses proches pourront regarder et revivre... peut-être sans elle. Il n'y a qu'une seule personne capable d'une telle prouesse : Alex, un concepteur de jeux vidéo talentueux, qui, contrairement à Jesse, n'aime pas grand-chose et n'est même pas sûr de savoir comment aimer. Une rencontre qui va transformer leurs vies pour toujours... Heather Morris nous offre un roman bouleversant, plein d'espoir, d'amour, d'amitié et de courage, inspiré de son travail au sein d'un service social hospitalier pendant plus de vingt ans. "UN ROMAN INCROYABLEMENT TOUCHANT ET EMOUVANT : ON NE SORT PAS INDEMNE DE CE GENRE DE LECTURE". @florie. bouquine Passionnée de récits de survie, de résilience et d'espoir, Heather Morris est une autrice néo-zélandaise. Son premier roman, Le Tatoueur d'Auschwitz, est devenu un bestseller international et a été adapté en série télévisée. Elle a depuis écrit six romans qui ont su toucher le coeur de plus de 19 millions de lecteurs dans le monde entier. Traduit de l'anglais par Marion Schwartz