Comme un rat mort est une pièce intime explorant la violence des sentiments réprimés et l'attente dévastatrice de l'Autre. Une femme rentre chez elle et appelle un ami, presque par réflexe. Une fois ensemble, ils parlent de tout, de rien. Peu à peu, les silences se chargent. Les confidences surgissent. Elle avoue sa peur du vide. Lui raconte un amour naissant pour une autre. L'insupportable advient. Amoureuse en secret, elle tente d'exister dans son regard. Mais il est trop tard. Quand elle se livre enfin, il ne comprend pas. Il part. Elle reste seule. Le temps reprend alors sa marche cruelle, oppressante, incarnée par le tic-tac d'une horloge qui envahit l'appartement vide...