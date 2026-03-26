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L’oeuvre de Frithjof Schuon

Patrick Laude

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L'oeuvre de Frithjof Schuon (1907-1998) a parfois la réputation d'être d'un abord difficile. Le présent ouvrage en propose une approche en se concentrant sur six foyers thématiques et symboliques. Il vise moins l'exhaustivité que l'analyse explicative d'un certain nombre d' "intentions" fondamentales de l'oeuvre de Schuon. Ces intentions sont exprimées par Schuon lui-même dans certaines de ses préfaces, mais elles se manifestent aussi par des symboles ou des formules récurrentes dans son oeuvre, lesquels offrent autant de points d'entrée dans son univers intellectuel et spirituel. Ce livre en retient six qui informent chacun des chapitres : 1) Savoir penser, 2) La barque de la prière, 3) Le symbolisme du soleil de plumes, 4) La transparence métaphysique des phénomènes, 5) Qu'est-ce que l'ésotérisme ? , 6) Connaître, c'est être. Le développement de ces six axes de méditation laisse au fond fort peu des aspects les plus importants de l'oeuvre de Schuon inabordés.

Par Patrick Laude
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Patrick Laude

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Religions orientales

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L’oeuvre de Frithjof Schuon

Patrick Laude

Paru le 26/03/2026

176 pages

Editions L'Harmattan

19,00 €

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Scannez le code barre 9782336601298
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