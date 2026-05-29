Agenda Espace

Note tous tes devoirs dans cet agenda 100% espace et découvre à l'intérieur : - Une page par jour pour s'organiser tout au long de l'année 2026-2027 - Chaque jour, un espace pour indiquer son humeur et les choses à ne pas oublier - Des doubles-pages mensuelles pour avoir une vue globale et noter ses priorités du mois - De nouvelles photos issues de la NASA Son petit plus : des " Le saviez-vous ? ", des quiz et des recommandations culturelles autour de l'espace ! Agenda de septembre 2026 à début juillet 2027 11, 5x17 cm- 308 pages