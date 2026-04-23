Eléments de rythmanalyse et autres essais sur les temporalités

Théoricien de la critique de la vie quotidienne, Henri Lefebvre, s'intéresse aussi bien aux habitudes, à la routine, aux rites calendaires qu'aux rythmes individuels et sociaux, qui donnent à chacun, comme à toute société, son tempo. L'ordinaire entrelace mille et un rythmes et combine aussi bien des moments répétitifs, comme dans l'usine taylorisée, que des ruptures festives ou cultuelles. Avec l'urbanisation les temporalités se modifient, le temps vécu se distingue à la fois du temps représenté et du temps rêvé. Pas de territorialité sans ses temporalités, d'où une rythmanalyse que Bachelard avait esquissée et que Lefebvre commence à théoriser. Publiés en 1992, ces Eléments de rythmanalyse. Introduction à la connaissance des rythmes, avec une préface de René Lourau et en annexe "Essai de rythmanalyse des villes méditerranéennes" , rédigé avec Catherine Régulier, sont ici complétée de trois articles : "Musique et sémiologie" (1971), "La musique et la ville" (1976) et "Le projet rythmanalytique" (avec Catherine Régulier, 1985). Cet ensemble de textes constitue un précieux et indispensable corpus lefebvrien pour qui souhaite, non seulement approfondir sa connaissance d'un penseur exceptionnel, mais aussi prolonger ses réflexions sur les rythmes.