Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Eléments de rythmanalyse et autres essais sur les temporalités

Henri Lefebvre

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Théoricien de la critique de la vie quotidienne, Henri Lefebvre, s'intéresse aussi bien aux habitudes, à la routine, aux rites calendaires qu'aux rythmes individuels et sociaux, qui donnent à chacun, comme à toute société, son tempo. L'ordinaire entrelace mille et un rythmes et combine aussi bien des moments répétitifs, comme dans l'usine taylorisée, que des ruptures festives ou cultuelles. Avec l'urbanisation les temporalités se modifient, le temps vécu se distingue à la fois du temps représenté et du temps rêvé. Pas de territorialité sans ses temporalités, d'où une rythmanalyse que Bachelard avait esquissée et que Lefebvre commence à théoriser. Publiés en 1992, ces Eléments de rythmanalyse. Introduction à la connaissance des rythmes, avec une préface de René Lourau et en annexe "Essai de rythmanalyse des villes méditerranéennes" , rédigé avec Catherine Régulier, sont ici complétée de trois articles : "Musique et sémiologie" (1971), "La musique et la ville" (1976) et "Le projet rythmanalytique" (avec Catherine Régulier, 1985). Cet ensemble de textes constitue un précieux et indispensable corpus lefebvrien pour qui souhaite, non seulement approfondir sa connaissance d'un penseur exceptionnel, mais aussi prolonger ses réflexions sur les rythmes.

Par Henri Lefebvre
Chez Editions Etérotopia

|

Auteur

Henri Lefebvre

Editeur

Editions Etérotopia

Genre

Notions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Eléments de rythmanalyse et autres essais sur les temporalités par Henri Lefebvre

Commenter ce livre

 

Eléments de rythmanalyse et autres essais sur les temporalités

Henri Lefebvre

Paru le 23/04/2026

144 pages

Editions Etérotopia

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791093250823
9791093250823
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.