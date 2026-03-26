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Bretton Woods : l’Afrique trahie

Emmanuel Caulier, Oumarou Sanda Awal

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Depuis la décolonisation, le FMI et la Banque mondiale se présentent comme les architectes du développement africain. Mais derrière les promesses de stabilité et de prospérité, quelles réalités pour les populations ?? Cet ouvrage propose une analyse critique des politiques et des effets de ces institutions sur le continent. A partir d'études de cas - notamment le Ghana - il met en lumière les paradoxes d'un développement imposé : stabilisation macroéconomique accompagnée d'une pauvreté persistante, dette comme instrument de dépendance, fragilisation des services publics et souveraineté nationale réduite. Au-delà du constat, le livre interroge la mémoire sociale, la défiance envers les politiques internationales et explore les voies d'un développement africain endogène, fondé sur un Etat stratège, la souveraineté alimentaire et industrielle, et l'investissement social comme levier de croissance et d'émancipation.

Par Emmanuel Caulier, Oumarou Sanda Awal
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Emmanuel Caulier, Oumarou Sanda Awal

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Ouvrages généraux

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Bretton Woods : l’Afrique trahie

Emmanuel Caulier, Oumarou Sanda Awal

Paru le 26/03/2026

220 pages

Editions L'Harmattan

23,00 €

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Scannez le code barre 9782336600093
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