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Godzilla vs. Mighty Morphin Power Rangers II

Cullen Bunn, Baldemar Rivas

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Les mondes se télescopent une nouvelle fois : Godzilla revient aux côtés des Mighty Morphin Power Rangers pour affronter les créatures les plus terrifiantes du multivers... sous les manigances de Rita Repulsa ! Au programme : SpaceGodzilla, Clawhammer, Tentacreep et bien d'autres menaces sorties du chaos. Pris au piège dans un complot spatio-temporel orchestré par Rita et Astronema, les Rangers et Godzilla doivent empêcher un plan visant à éliminer les versions alternatives des Power Rangers. Pour survivre et sauver le multivers, ils devront affronter l'arme ultime de Rita : les redoutables Psycho Rangers ! Cullen Bunn et Baldemar Rivas livrent ici une aventure cosmique explosive, un crossover démesuré qu'il faut voir pour y croire.

Par Cullen Bunn, Baldemar Rivas
Chez Vestron

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Auteur

Cullen Bunn, Baldemar Rivas

Editeur

Vestron

Genre

Comics divers

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Godzilla vs. Mighty Morphin Power Rangers II

Cullen Bunn, Baldemar Rivas

Paru le 31/12/2078

128 pages

Vestron

18,95 €

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Scannez le code barre 9782383731269
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