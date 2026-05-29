Godzilla vs. Mighty Morphin Power Rangers II

Les mondes se télescopent une nouvelle fois : Godzilla revient aux côtés des Mighty Morphin Power Rangers pour affronter les créatures les plus terrifiantes du multivers... sous les manigances de Rita Repulsa ! Au programme : SpaceGodzilla, Clawhammer, Tentacreep et bien d'autres menaces sorties du chaos. Pris au piège dans un complot spatio-temporel orchestré par Rita et Astronema, les Rangers et Godzilla doivent empêcher un plan visant à éliminer les versions alternatives des Power Rangers. Pour survivre et sauver le multivers, ils devront affronter l'arme ultime de Rita : les redoutables Psycho Rangers ! Cullen Bunn et Baldemar Rivas livrent ici une aventure cosmique explosive, un crossover démesuré qu'il faut voir pour y croire.