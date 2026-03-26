Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Plaidoyer pour une politique de solidarité internationale transparente, généreuse et désintéressée

Stéphane Madaule

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les Etats-Unis arrêtent leur Aide publique au développement. Les Européens réduisent leurs efforts de solidarité internationale. Pire, au nom de l'efficacité et d'un retour sur investissement à moindre coût, les prêts deviennent l'instrument majeur d'une politique de lutte contre le changement climatique essentiellement centrée sur les pays émergents. A rebours de cette évolution dangereuse, ce livre plaide pour la relance d'une véritable solidarité internationale : généreuse en dons, orientée vers les pays pauvres, transparente dans sa mesure et ses impacts réels, désintéressée car sans espoir de retour.

Par Stéphane Madaule
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Stéphane Madaule

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Economie (essai)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Plaidoyer pour une politique de solidarité internationale transparente, généreuse et désintéressée par Stéphane Madaule

Commenter ce livre

 

Plaidoyer pour une politique de solidarité internationale transparente, généreuse et désintéressée

Stéphane Madaule

Paru le 26/03/2026

254 pages

Editions L'Harmattan

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336599434
9782336599434
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.