Plaidoyer pour une politique de solidarité internationale transparente, généreuse et désintéressée

Les Etats-Unis arrêtent leur Aide publique au développement. Les Européens réduisent leurs efforts de solidarité internationale. Pire, au nom de l'efficacité et d'un retour sur investissement à moindre coût, les prêts deviennent l'instrument majeur d'une politique de lutte contre le changement climatique essentiellement centrée sur les pays émergents. A rebours de cette évolution dangereuse, ce livre plaide pour la relance d'une véritable solidarité internationale : généreuse en dons, orientée vers les pays pauvres, transparente dans sa mesure et ses impacts réels, désintéressée car sans espoir de retour.