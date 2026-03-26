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#Essais

A quoi bon en rire quand on peut en pleurer

Jean Nadal

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L'aphorisme "à quoi bon en rire quand on peut en pleurer" opère un renversement paradoxal du dicton populaire selon lequel "il vaut mieux en rire que d'en pleurer". Plus qu'une pirouette ironique, c'est une provocation à penser que le choix entre le rire et le pleur est un marqueur dans la clinique psychanalytique, la pensée philosophique, et nourrit la recherche en sciences sociales et en anthropologie psychanalytique. C'est ce chemin de crête virtuel, menant à Tipasa, où surgira Kamel Daoud, que nous invitent à emprunter Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, Albert Camus et Jacques Derrida, ce fil ténu où s'entrelacent pulsion, affect et sens, joie et détresse, ouverture et vulnérabilité.

Par Jean Nadal
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Jean Nadal

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Essais

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A quoi bon en rire quand on peut en pleurer

Jean Nadal

Paru le 26/03/2026

174 pages

Editions L'Harmattan

19,00 €

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Scannez le code barre 9782336598628
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