Ma garde-robe au crochet

Découvrez le style intemporel de Caro Tricote et réalisez toute une collection faite main à personnaliser selon vos goûts. Des hauts délicats, des bas confortables, un chapeau plein de charme et un fourre-tout indispensable, dont vous pourrez choisir les couleurs et motifs, grâce aux conseils précieux de l'autrice . Débutante ou initiée, apprenez à crocheter ces essentiels, proposés en plusieurs tailles pour créer des vêtements sur mesure. Le cahier technique vous guide pas à pas : bases, gestes, finitions, ainsi que diagrammes et schémas pour progresser en toute confiance. Créez des pièces uniques, durables et à votre image !