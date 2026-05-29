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Ma garde-robe au crochet

Caro Tricote, Tricote Caro

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Découvrez le style intemporel de Caro Tricote et réalisez toute une collection faite main à personnaliser selon vos goûts. Des hauts délicats, des bas confortables, un chapeau plein de charme et un fourre-tout indispensable, dont vous pourrez choisir les couleurs et motifs, grâce aux conseils précieux de l'autrice . Débutante ou initiée, apprenez à crocheter ces essentiels, proposés en plusieurs tailles pour créer des vêtements sur mesure. Le cahier technique vous guide pas à pas : bases, gestes, finitions, ainsi que diagrammes et schémas pour progresser en toute confiance. Créez des pièces uniques, durables et à votre image !

Par Caro Tricote, Tricote Caro
Chez Mango Editions

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Auteur

Caro Tricote, Tricote Caro

Editeur

Mango Editions

Genre

Couture, tricot

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Ma garde-robe au crochet

Caro Tricote, Tricote Caro

Paru le 29/05/2026

112 pages

Mango Editions

19,95 €

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Scannez le code barre 9782317040788
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