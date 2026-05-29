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#Roman jeunesse

Enquête chez les dieux grecs

Régis Torrès, Valérie Cluzel

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Un héros en quête de ses origines... Tu es Daphnis, un jeune berger qui mène une vie paisible... jusqu'au jour où une inconnue frappe à ta porte. Elle affirme être ta soeur et avoir des pistes pour retrouver vos deux autres frère et soeur... ainsi que votre mère. Tu vas peut-être enfin retrouver ta famille ! Si tu acceptes cette mission, tu devras parcourir toute la Grèce et affronter de grands dangers, en faisant les bons choix ! A chaque paragraphe, c'est toi qui décides ! Alors, prêt à découvrir qui tu es vraiment ? A toi de jouer ! Un roman avec 18 fins possibles !

Par Régis Torrès, Valérie Cluzel
Chez Fleurus

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Auteur

Régis Torrès, Valérie Cluzel

Editeur

Fleurus

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Enquête chez les dieux grecs

Régis Torrès, Valérie Cluzel

Paru le 29/05/2026

128 pages

Fleurus

12,95 €

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