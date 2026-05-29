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FolkLore

Loïc Clément, Nancy Peña

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"Je m'appelle Macha Melnikov et je suis plongeuse au Lyubov, le plus grand restaurant de Babel... c'est-à-dire du monde ! " Ainsi débute le récit de Macha, fille d'une famille de paysans pauvres, venue faire son FolkLore dans la capitale. Boris, le célèbre Chef, l'a prise alors sous son aile... et intronisée comme sa partenaire pour le grand concours annuel de cuisine. Si Macha a l'impression de vivre un rêve éveillé, elle découvre vite la rudesse des épreuves comme de la concurrence, et surtout que Boris ne lui a pas tout dit ! Le secret du Chef est-il si effroyable ? Macha surmontera-t-elle toutes ces épreuves ?

Par Loïc Clément, Nancy Peña
Chez Dargaud

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Auteur

Loïc Clément, Nancy Peña

Editeur

Dargaud

Genre

Fantasy

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FolkLore

Loïc Clément, Nancy Peña

Paru le 29/05/2026

56 pages

Dargaud

17,50 €

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