"Je m'appelle Macha Melnikov et je suis plongeuse au Lyubov, le plus grand restaurant de Babel... c'est-à-dire du monde ! " Ainsi débute le récit de Macha, fille d'une famille de paysans pauvres, venue faire son FolkLore dans la capitale. Boris, le célèbre Chef, l'a prise alors sous son aile... et intronisée comme sa partenaire pour le grand concours annuel de cuisine. Si Macha a l'impression de vivre un rêve éveillé, elle découvre vite la rudesse des épreuves comme de la concurrence, et surtout que Boris ne lui a pas tout dit ! Le secret du Chef est-il si effroyable ? Macha surmontera-t-elle toutes ces épreuves ?