Pot-Bouille

Un roman qui dévoile l'hypocrisie d'un immeuble bourgeois Dossier pédagogique d'Eunice Champagne Octave Mouret, jeune employé ambitieux, s'installe dans un immeuble cossu du Paris haussmannien. Derrière les façades impeccables et les manières policées, Zola révèle un univers de faux-semblants, de jalousies et de désirs cachés. A travers cette satire grinçante de la bourgeoisie du XIX ? siècle, l'auteur dresse un portrait féroce du foyer comme lieu d'oppression, de scandales étouffés et de double morale. Un roman incisif et d'une grande modernité, idéal pour un travail en 1re sur la société, la famille et les apparences. Voie générale : dévoiler les rouages de la société Les points forts de l'édition "Déclic lycée" : LIRE Une mise en page en couleurs et aérée COMPRENDRE et ANALYSER Des questionnaires et des sujets BAC PROLONGER Un groupement de textes et des conseils de lecture RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel + Un CARNET DE LECTURE et le résumé de l'oeuvre en BD !