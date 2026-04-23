Anne de Green Gables

La naissance d'une héroïne dont l'imagination éclaire le monde Dossier pédagogique de Séverine Grac Adaptation de Camille Page Anne Shirley n'est pas une fillette comme les autres. Rêveuse, intrépide et débordante d'imagination, elle bouleverse la vie tranquille de sa famille adoptive. Des maladresses aux éclats de rire, des larmes aux grandes amitiés, suivez Anne dans son apprentissage de la vie, au coeur des paysages envoûtants de l'Ile-du-Prince-Edouard. Sous la plume poétique et sensible de l'autrice canadienne Lucy Maud Montgomery, découvrez un classique intemporel où l'enfance devient lumière, courage et liberté. Les points forts de l'édition "Déclic" : LIRE Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée COMPRENDRE Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel PROLONGER Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture + ACCOMPAGNER De nombreux compléments numériques pour aider les élèves dans la lecture (des extraits du texte lus par un comédien, des extraits vidéo à visionner sur Internet, le texte accessible aux élèvesDYS)