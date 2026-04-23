Un roman qui expose la noirceur des passions humaines Dossier pédagogique d'Amandine Clémente Mariée sans amour à Camille et enfermée dans une vie étouffante, Thérèse s'abandonne à une liaison avec Laurent. Leur désir les pousse au meurtre, puis au vertige de la culpabilité. Avec cette intrigue d'une intensité implacable, Zola explore les forces obscures qui agitent les êtres : le crime, le remords, la fatalité. Entre réalisme et tension quasi tragique, Thérèse Raquin offre un portrait saisissant de deux amants prisonniers de leurs actes - un texte idéal pour aborder les notions de déterminisme, de passion et de transgression. Peut être étudié également en 2de Voie technologique : anatomie des passions Les points forts de l'édition "Déclic lycée" : LIRE Une mise en page en couleurs et aérée COMPRENDRE et ANALYSER Des questionnaires et des sujets BAC PROLONGER Un groupement de textes et des conseils de lecture RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel + Un CARNET DE LECTURE et le résumé de l'oeuvre en BD !