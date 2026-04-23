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La Russie de Poutine

Clémentine Fauconnier

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Dans le paysage mondial depuis plus de 20 ans, et plus encore depuis 2022 et l'invasion de l'Ukraine, Poutine cristallise les réactions ambivalentes, entre rejet et fascination, au point de conduire souvent à l'équation simplificatrice : Poutine = Russie. C'est occulter cette société russe éminemment plurielle. Façonnée par la dynamique de concentration du pouvoir, elle possède aussi ses caractéristiques propres qui parfois même renforcent ce pouvoir. Il en est de même sur la scène internationale où la grille de lecture occidentale peine, là encore, à dépasser la figure de Poutine. Evitant le double écueil de l'essentialisation et du relativisme, Clémentine Fauconnier dresse ici un portrait riche et multifacettes de la Russie contemporaine.

Par Clémentine Fauconnier
Chez Editions Le Cavalier Bleu

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Auteur

Clémentine Fauconnier

Editeur

Editions Le Cavalier Bleu

Genre

Russie

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La Russie de Poutine

Clémentine Fauconnier

Paru le 23/04/2026

200 pages

Editions Le Cavalier Bleu

21,00 €

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