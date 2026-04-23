En Marie, nous respirons

La spiritualité mariale de Catherine Doherty : un trésor à découvrir "Catherine, vous n'avez pas parlé de la Sainte Vierge ! " s'étonna, en fin de conférence, un grand disciple de la Vierge Marie. "Et que puis-je dire de l'air que je respire ? " répondit-elle. Voilà le coeur de la doctrine mariale de Catherine de Hueck Doherty : Marie est aussi naturelle, omniprésente, intime et nécessaire que l'air ! Empruntant cette image au poète anglais Gérard Manley Hopkins, Catherine nous invite à prendre Marie chez nous afin que Jésus puisse y naître. Mais que signifie cette démarche ? Loin d'être une dévotion extérieure, il s'agit plutôt de vivre, avec et en Marie, pour respirer à pleins poumons et recevoir une vie nouvelle au plus profond de notre coeur. Véritable actualisation de la doctrine de saint Louis-Marie Grignion de Montfort, cet ouvrage nous offre de mieux comprendre la place de Marie, cette "atmosphère" mariale dans laquelle nous pourrons mener une vie en plénitude.