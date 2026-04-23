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En Marie, nous respirons

Denis Raymond Lemieux

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La spiritualité mariale de Catherine Doherty : un trésor à découvrir "Catherine, vous n'avez pas parlé de la Sainte Vierge ! " s'étonna, en fin de conférence, un grand disciple de la Vierge Marie. "Et que puis-je dire de l'air que je respire ? " répondit-elle. Voilà le coeur de la doctrine mariale de Catherine de Hueck Doherty : Marie est aussi naturelle, omniprésente, intime et nécessaire que l'air ! Empruntant cette image au poète anglais Gérard Manley Hopkins, Catherine nous invite à prendre Marie chez nous afin que Jésus puisse y naître. Mais que signifie cette démarche ? Loin d'être une dévotion extérieure, il s'agit plutôt de vivre, avec et en Marie, pour respirer à pleins poumons et recevoir une vie nouvelle au plus profond de notre coeur. Véritable actualisation de la doctrine de saint Louis-Marie Grignion de Montfort, cet ouvrage nous offre de mieux comprendre la place de Marie, cette "atmosphère" mariale dans laquelle nous pourrons mener une vie en plénitude.

Par Denis Raymond Lemieux
Chez Editions des Béatitudes

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Auteur

Denis Raymond Lemieux

Editeur

Editions des Béatitudes

Genre

Témoins

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En Marie, nous respirons

Denis Raymond Lemieux

Paru le 23/04/2026

152 pages

Editions des Béatitudes

17,00 €

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