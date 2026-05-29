Le Casse du Louvre

Dimanche 19 octobre 2025. Aimantée par les images du camion élévateur déployé devant le Louvre, Patricia Tourancheau scrute les vidéos du cambriolage, cumule les indices, analyse le mode opératoire. Quelle équipe de bandits est capable d'un coup pareil ? Mobilisant son double réseau flics-voyous, elle remonte la piste jusqu'à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, et enquête sur les voleurs, laissés-pour-compte ayant raflé les joyaux de la Couronne. Thème cher à son coeur, le choc des cultures est ici percutant entre ces gars " de la zone " et le " musée-monde ". Au sein du palais royal, elle explore les raisons profondes du fiasco et découvre les usages officiels, les codes officieux et les coulisses d'un pouvoir très " Ancien Régime " qui a régné durement mais provoqué sa propre chute, un dimanche matin en 8 minutes chrono. Failles du Louvre et profils des voleurs, enquête judiciaire et polices de l'art, hypothèses sur le devenir des bijoux, les dessous du casse à la disqueuse et l'envers du décor du musée racontés par la Queen du fait divers dans son style incomparable.