Diabète, hypertension, surpoids... Et si c'était l'insuline ?

Diabète, hypertension, cholestérol, maladies cardiovasculaires... Ces pathologies en plein essor ont un point commun : elles résultent d'une résistance à l'insuline, qui concerne aujourd'hui plus d'une personne sur quatre. Or ce déséquilibre métabolique encore trop méconnu est le plus souvent réversible lorsqu'il est détecté à temps. Dans ce guide pratique, Alexandra Retion, diététicienne-nutritionniste spécialisée en IG bas, vous propose sa méthode complète pour : - Comprendre facilement l'origine de la résistance à l'insuline, ses causes et son impact à court et long terme. - Identifier les signaux d'alerte à ne surtout pas négliger. Fatigue, difficultés à perdre du poids, fringales, envies de sucre incessantes... - Adapter votre alimentation selon vos préférences et vos problématiques, pour structurer vos repas et éviter les pics glycémiques. - Mettre en place des outils complémentaires pour retrouver l'équilibre : sommeil, mouvement, lumière naturelle, respiration, gestion du stress, microbiote... - En bonus : de nombreux exercices et tests ultra-accessibles. La méthode 360 pour prévenir la résistance à l'insuline, reprendre le contrôle de votre santé et retrouver un équilibre métabolique durable. Alexandra Retion est diététicienne-nutritionniste, experte en nutrition dans les médias et en entreprise, ainsi que cofondatrice de la Méthode Sisu Spirit®. Elle est aussi l'auteure de nombreux livres de santé, dont Mes Desserts IG bas et Mes Bowls express IG bas (éditions Leduc). Retrouvez-la sur son site Internet : https : //www. sisuspirit. fr (Lien -> https : //www. sisuspirit. fr/).