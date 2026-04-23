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Espaces de Lumière Naturrelle

Zamora Francesc

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Espaces de Lumière Naturelle examine la maîtrise architecturale de la conception utilisant la lumière comme matériau fondamental. Présentant des projets exceptionnels du monde entier, cette édition révèle comment la lumière du jour transforme la forme et la fonction, façonnant les volumes, les textures et l'ambiance. Des maisons privées minimalistes aux bâtiments publics spectaculaires, chaque projet montre comment les architectes exploitent l'orientation, la transparence et la réflexion pour enrichir l'expérience spatiale. Le livre met en évidence les dimensions esthétiques et environnementales de la lumière naturelle, soulignant son rôle dans le bien-être, l'efficacité énergétique et le lien émotionnel avec le lieu. Visuellement saisissant et intellectuellement captivant, il constitue une référence essentielle pour les architectes, les designers et les visionnaires qui cherchent à illuminer les espaces avec pureté, profondeur et sens.

Par Zamora Francesc
Chez Loft Publications

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Auteur

Zamora Francesc

Editeur

Loft Publications

Genre

Design

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Espaces de Lumière Naturrelle

Zamora Francesc

Paru le 12/05/2026

280 pages

Loft Publications

45,00 €

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Scannez le code barre 9788499365404
9788499365404
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