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#Album jeunesse

Panique au potager

Jean-Baptiste Drouot, Maud Legrand

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Jean-Baptiste Drouot nous propose un nouvel album décalé où fruits et légumes ont chacun une personnalité bien propre, mais ont tous un but bien commun ! Une histoire illustrée avec délice par Maud Legrand. Le jardin de monsieur Blachère va bon train, tout le monde va bien, parle, chantonne et s'amuse. Jusqu'au jour où monsieur Blachère s'écroule sur la terre fraîche, au milieu des fruits et légumes. Alors, un couple d'urbains rachète la ferme et veut tout chambarder : creuser une piscine, adopter un chien, désherber... Non ! Les légumes décident d'élaborer un plan diabolique pour faire fuir les nouveaux propriétaires, et tous ceux qui pourraient leur succéder.

Par Jean-Baptiste Drouot, Maud Legrand
Chez Les 400 coups

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Auteur

Jean-Baptiste Drouot, Maud Legrand

Editeur

Les 400 coups

Genre

Autres éditeurs (P à T)

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Panique au potager

Jean-Baptiste Drouot, Maud Legrand

Paru le 23/04/2026

32 pages

Les 400 coups

15,00 €

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Scannez le code barre 9782898153068
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