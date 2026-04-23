Panique au potager

Jean-Baptiste Drouot nous propose un nouvel album décalé où fruits et légumes ont chacun une personnalité bien propre, mais ont tous un but bien commun ! Une histoire illustrée avec délice par Maud Legrand. Le jardin de monsieur Blachère va bon train, tout le monde va bien, parle, chantonne et s'amuse. Jusqu'au jour où monsieur Blachère s'écroule sur la terre fraîche, au milieu des fruits et légumes. Alors, un couple d'urbains rachète la ferme et veut tout chambarder : creuser une piscine, adopter un chien, désherber... Non ! Les légumes décident d'élaborer un plan diabolique pour faire fuir les nouveaux propriétaires, et tous ceux qui pourraient leur succéder.