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Les grands discours de René Cassin

Emmanuel Decaux

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René Cassin, un grand orateur René Cassin est un juriste, diplomate et homme politique français. Membre du gouvernement de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été rapporteur du projet de Déclaration universelle des droits de l'Homme à l'Assemblée générale de l' ONU en 1948, vice-président du Conseil d'Etat de 1944 à 1959, et président de la Cour européenne des droits de l'Homme de 1965 à 1968. En 1948, il fonde l'Institut libre d'étude des relations internationales (ILERI) à Paris. Il reçoit à la fois le prix Nobel de la paix et le prix des droits de l'Homme des Nations unies en 1968. Ses nombreuses interventions et discours attestent de sa grande éloquence. Le concours européen des droits de l'Homme René Cassin est une compétition de plaidoirie juridique créée en son honneur.

Par Emmanuel Decaux
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Emmanuel Decaux

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Histoire du droit

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Les grands discours de René Cassin

Emmanuel Decaux

Paru le 26/03/2026

310 pages

Editions Dalloz

4,00 €

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Scannez le code barre 9782247250271
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