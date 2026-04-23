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Mon carnet de deals avec moi-même

Julie Crouzillac

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Et si vous passiez un deal avec vous-même ? Fini les concessions et les sacrifices pour faire plaisir aux autres : il est temps de vous remettre au premier plan. Nous sommes nombreuses à imaginer que la négociation n'est pas faite pour nous alors que quelques astuces simples et pratiques peuvent transformer notre vie. A travers des pages d'écriture, des tests ludiques et des conseils de spécialistes, identifiez les points sur lesquels vous ne transigerez pas (votre non-négociable), vos essentiels et vos envies profondes. Avec Julie Crouzillac, apprenez à écouter vos besoins, redéfinissez vos priorités, reconnaissez vos forces et créez des routines qui vous réconfortent. Ce carnet d'exploration personnelle vous offre une pause bienvenue dans le tourbillon du quotidien.

Par Julie Crouzillac
Chez Editions Jouvence

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Auteur

Julie Crouzillac

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Réussite personnelle

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Mon carnet de deals avec moi-même

Julie Crouzillac

Paru le 23/04/2026

192 pages

Editions Jouvence

16,95 €

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Scannez le code barre 9782889840816
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