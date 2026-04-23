Mon carnet de deals avec moi-même

Et si vous passiez un deal avec vous-même ? Fini les concessions et les sacrifices pour faire plaisir aux autres : il est temps de vous remettre au premier plan. Nous sommes nombreuses à imaginer que la négociation n'est pas faite pour nous alors que quelques astuces simples et pratiques peuvent transformer notre vie. A travers des pages d'écriture, des tests ludiques et des conseils de spécialistes, identifiez les points sur lesquels vous ne transigerez pas (votre non-négociable), vos essentiels et vos envies profondes. Avec Julie Crouzillac, apprenez à écouter vos besoins, redéfinissez vos priorités, reconnaissez vos forces et créez des routines qui vous réconfortent. Ce carnet d'exploration personnelle vous offre une pause bienvenue dans le tourbillon du quotidien.
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