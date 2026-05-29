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#Album jeunesse

Zoé au pays des chaussettes perdues

Marie Quentrec, Carole Zalberg

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Au pays des chaussettes perdues, on ne vit pas en paires... mais en liberté ! Zoé voit bien que Maman et Papa deviennent un peu zinzins face à toutes ces pauvres chaussettes dépareillées qui attendent désespérément leur moitié. Et puis demain, c'est la rentrée. Pas question qu'elle aille à l'école sans porter sa paire préférée ! Il est temps de passer à l'action. Avis de recherche, sac à dos, goûter... la voilà prête et archiprête pour partir à la découverte des mystères de la machine à laver ! Un album tendre et fantasque sur l'émancipation, la différence et le plaisir d'être soi.

Par Marie Quentrec, Carole Zalberg
Chez Editions Jouvence

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Auteur

Marie Quentrec, Carole Zalberg

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Zoé au pays des chaussettes perdues

Marie Quentrec, Carole Zalberg

Paru le 29/05/2026

48 pages

Editions Jouvence

14,95 €

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