Zoé au pays des chaussettes perdues

Au pays des chaussettes perdues, on ne vit pas en paires... mais en liberté ! Zoé voit bien que Maman et Papa deviennent un peu zinzins face à toutes ces pauvres chaussettes dépareillées qui attendent désespérément leur moitié. Et puis demain, c'est la rentrée. Pas question qu'elle aille à l'école sans porter sa paire préférée ! Il est temps de passer à l'action. Avis de recherche, sac à dos, goûter... la voilà prête et archiprête pour partir à la découverte des mystères de la machine à laver ! Un album tendre et fantasque sur l'émancipation, la différence et le plaisir d'être soi.