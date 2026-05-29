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My happy marriage Tome 5

Akumi Agitogi, Tsukiho Tsukioka

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Kiyoka est parvenu à repousser l'assaut de Naoshi Usui et à l'empêcher de s'emparer de Miyo. Malheureusement, celui-ci ne cesse de gagner de l'influence, à la capitale... Désormais, même le prince héritier de l'Empire, Takaihito, est en danger au palais impérial. C'est dans ce contexte tendu que Miyo fait face à un trouble ? : elle s'est enfin rendu compte que les sentiments qu'elle éprouvait pour Kiyoka n'avaient rien à voir avec une simple affection, et elle craint que ça provoque des changements dans leur vie...

Par Akumi Agitogi, Tsukiho Tsukioka
Chez Vega-Dupuis

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Auteur

Akumi Agitogi, Tsukiho Tsukioka

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Light novel

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My happy marriage Tome 5

Akumi Agitogi, Tsukiho Tsukioka

Paru le 29/05/2026

288 pages

Vega-Dupuis

14,50 €

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