Gouache créative

Un guide complet pour explorer la gouache, pour tous niveaux. Toutes les bases expliquées : matériaux, supports, techniques, superposition et gestion de l'opacité. Des conseils pour résoudre les difficultés courantes comme les variations de couleur lors du séchage. Des pas-à-pas pour peindre de jolis motifs (fleurs, papillons, paysages, lettrages) et pour donner vie à des projets créatifs (bullet journal, papier cadeau, triptyque...). Des techniques ludiques à découvrir, comme la création de textures, les dégradés, les fondus et effets spéciaux. Des associations de la gouache à d'autres médiums tels que les crayons de couleur, aquarelle, feutres de peinture, pour des créations plus riches.