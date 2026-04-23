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Gouache créative

Ruth Wilshaw

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Un guide complet pour explorer la gouache, pour tous niveaux. Toutes les bases expliquées : matériaux, supports, techniques, superposition et gestion de l'opacité. Des conseils pour résoudre les difficultés courantes comme les variations de couleur lors du séchage. Des pas-à-pas pour peindre de jolis motifs (fleurs, papillons, paysages, lettrages) et pour donner vie à des projets créatifs (bullet journal, papier cadeau, triptyque...). Des techniques ludiques à découvrir, comme la création de textures, les dégradés, les fondus et effets spéciaux. Des associations de la gouache à d'autres médiums tels que les crayons de couleur, aquarelle, feutres de peinture, pour des créations plus riches.

Par Ruth Wilshaw
Chez Editions Artémis

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Auteur

Ruth Wilshaw

Editeur

Editions Artémis

Genre

Décoration peinture

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Gouache créative

Ruth Wilshaw trad. Marie-Christine Guyon

Paru le 23/04/2026

144 pages

Editions Artémis

22,90 €

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