Temps, amour et illusion

Un regard psychanalytique inédit sur le temps, l'amour et l'illusion, analysant les dynamiques fondamentales du coup de foudre et du processus créatif tout en proposant une réflexion originale sur la structuration de l'expérience humaine. L'amour et la création partagent un même caractère énigmatique : leur rapport au temps, marqué par l'illusion. Non que ces expériences soient des leurres, mais notre perception du monde s'enracine dans une illusion fondatrice, celle que le moi construit dès le stade du miroir. A partir de cette hypothèse, l'ouvrage explore les fondements psychiques de notre rapport au temps, le déploiement historique des modalités de l'amour, la dynamique du coup de foudre, la critique de l'expérience du bonheur, de même que la temporalité du processus de création. S'appuyant sur une approche psychanalytique, l'auteur y développe des propositions originales, déterminantes pour comprendre ces dynamiques essentielles.