Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Temps, amour et illusion

Patrick Martin-Mattera

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un regard psychanalytique inédit sur le temps, l'amour et l'illusion, analysant les dynamiques fondamentales du coup de foudre et du processus créatif tout en proposant une réflexion originale sur la structuration de l'expérience humaine. L'amour et la création partagent un même caractère énigmatique : leur rapport au temps, marqué par l'illusion. Non que ces expériences soient des leurres, mais notre perception du monde s'enracine dans une illusion fondatrice, celle que le moi construit dès le stade du miroir. A partir de cette hypothèse, l'ouvrage explore les fondements psychiques de notre rapport au temps, le déploiement historique des modalités de l'amour, la dynamique du coup de foudre, la critique de l'expérience du bonheur, de même que la temporalité du processus de création. S'appuyant sur une approche psychanalytique, l'auteur y développe des propositions originales, déterminantes pour comprendre ces dynamiques essentielles.

Par Patrick Martin-Mattera
Chez Presses Universitaires du Mirail

|

Auteur

Patrick Martin-Mattera

Editeur

Presses Universitaires du Mirail

Genre

Psychanalyse

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Temps, amour et illusion par Patrick Martin-Mattera

Commenter ce livre

 

Temps, amour et illusion

Patrick Martin-Mattera

Paru le 29/05/2026

220 pages

Presses Universitaires du Mirail

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782810713677
9782810713677
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.