Paul M. s'attelle à l'écriture d'un roman, Puerto Rico 1893. Entre imaginaire et réalité, il enjambe plus d'un siècle d'histoire des pionniers Cap- corsins en Amérique du Sud ... Paul M. découvre une vieille photographie au marché aux puces de Bastia, un portrait de Laetizia Rico Mazzeri portant au dos son nom et une inscription, Puerto Rico 1893. L'image met en route son processus créatif, Paul M. tient-là le tout début d'une histoire. Attelé à l'écriture, il enjambe plus d'un siècle entre imaginaire et réalité, et tente de ne pas perdre pied. Paul souffre de multiples agressions du réel, il consulte pour tenter de régler ce problème. .