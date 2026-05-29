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#Roman francophone

Détacher les lettres, délier les langues

Michel Deguy

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Après le numéro Météorologiques (n° 191-192) et l'important dossier consacré aux voix des poétesses arabes (Mon corps, mon poème, n° 193), la revue se devait de s'ouvrir à la création et à la réflexion contemporaines dans un numéro de varia. Elle donne ainsi la parole à une dizaine de poétesses et poètes de France et de l'étranger, dont certaines et certains publient ici pour la première fois. Parmi les voix venues de loin deux se distinguent : les poèmes de la poétesse dissidente de Taïwan, Tammy Lai-Ming Ho, et des poèmes du poète kurde Abdurrahim Yildz, "Une question décapitée" . Il est rare que ces deux poésies de dissidence se fassent entendre en France. Les voici. Une importance cohérence organise les proses du numéro : elles mettent en rapport la poésie et les arts dans une nouvelle course des muses : la peinture, le cinéma, mais aussi la musique dialoguent avec le poème. D'où ce titre emprunté à Lévi Strauss : Regarder Ecouter Lire. Laurent Jenny et Claude Mouchard rêvent en regardant des peintures, Claire Paulian entend un "air de fifre" et, grâce à Jacques Bontemps, Michel Deguy va au cinéma.

Par Michel Deguy
Chez Belin

|

Auteur

Michel Deguy

Editeur

Belin

Genre

Revues Poésie

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Détacher les lettres, délier les langues

Michel Deguy

Paru le 29/05/2026

Belin

30,00 €

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