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Au seuil du chaos

Pauline Antoine, Damien Ernst

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En mathématiques, un système devient chaotique lorsqu'il adopte un comportement totalement imprévisible. C'est précisément ce seuil du chaos que notre monde franchit. Il y a encore quelques décennies, l'avenir pouvait être esquissé à grands traits. Aujourd'hui, toute certitude s'est effondrée. Crises économiques, impasses énergétiques, urgence environnementale, bouleversements technologiques liés à l'intelligence artificielle, fragilisation des démocraties : ces fractures multiples, complexes et conjuguées redessinent nos sociétés à une vitesse vertigineuse. Aucun expert ne peut prédire ce que les prochains mois nous réservent : tous les scénarios sont ouverts. Dans ce recueil d'échanges, un ingénieur, Damien Ernst, et un économiste, Bruno Colmant, croisent leurs regards pour offrir une lecture lucide et structurée des crises majeures qui menacent nos équilibres collectifs. Loin de tout alarmisme, cet ouvrage explore les racines profondes et les mécanismes des crises actuelles. Il en analyse les conséquences systémiques tout en proposant des pistes d'action concrètes pour bâtir un avenir plus résilient, plus juste et plus durable. Cet essai, accompagné par Mélanie Antoine, docteure en sciences de gestion et biographe, et Pauline Antoine, illustratrice, est une invitation à nourrir une réflexion collective indispensable à l'heure où l'imprévisibilité est devenue la norme.

Par Pauline Antoine, Damien Ernst
Chez Racine Lannoo

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Auteur

Pauline Antoine, Damien Ernst

Editeur

Racine Lannoo

Genre

Sciences politiques

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Au seuil du chaos

Pauline Antoine, Damien Ernst

Paru le 29/05/2026

256 pages

Racine Lannoo

24,95 €

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