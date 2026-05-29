Le tour du monde de la langue française

La langue française et ses multiples emprunts ! Et si la langue française puisait sa force dans sa capacité à emprunter des mots aux langues du monde entier ? Certes, nos racines grecques ou latines expliquent une majorité de notre vocabulaire, mais saviez-vous qu'environ 80 langues nous ont donné parmi nos plus beaux mots et expressions ? Un tour du monde linguistique Au-delà des emprunts à l'italien ou à l'anglais, on ignore le plus souvent que nos dictionnaires sont remplis de mots nés à Bucarest, à Madagascar, à Oslo ou encore à Bombay ! Plus étonnant encore, des langues très marginales, voire aujourd'hui disparues, ont servi d'inspiration pour notre vocabulaire ! Le défi des auteurs de ce livre, riche en surprises, fut simple : rassembler un florilège de termes français issus de plus de 80 langues. Pari tenu !