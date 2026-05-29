Une rupture, un billet pour Hawaï, et la promesse d'un nouveau départ. Au coeur de l'esprit d'Aloha, Anna découvre qu'après la tempête, le bonheur n'est jamais bien loin. Une rom' com qui sent bon le soleil ! Anna a la poisse. La vraie. Son ex est un connard infidèle, elle ne peut pas sortir en voiture sans avoir un accident, et ses e-mails capricieux ont tendance à ne pas arriver jusqu'à leurs destinataires. Pourtant, ne dit-on pas qu'après la pluie vient le beau temps ? Alors quand Anna gagne un voyage pour deux, tous frais payés, pour Hawaï, elle n'hésite pas une seconde ! Au revoir grisaille de son quotidien, bonjour soleil tropical ! Au revoir ex qui lui a brisé le coeur, bonjour paysages de rêve, tortues de mer et cocktails colorés ! Là-bas, Anna espère panser ses blessures. Et elle se fait une promesse : plus jamais elle ne tombera amoureuse. Mais c'est sans compter Kai, leur guide franco-hawaïen, au regard aussi profond que l'océan... Prenez une héroïne gaffeuse, un guide de voyage ensorcelant, une poisse légendaire, une amie déjantée et un ex un peu trop collant, secouez le tout, rajoutez une grosse pincée d'amour, et savourez le cocktail Aloha ! Ou mieux encore : prenez votre billet pour Hawaï pour savourer ce cocktail ! Attention, coups de soleil et coups de coeur garantis ! (PS : le billet ne sera pas remboursé ! )