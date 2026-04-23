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#Roman jeunesse

Les enquêtes de Frère Martial

Véronique Duchâteau

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A l'abbaye de la Sainte-Croix, Martial a maintenant 12 ans. Pour sa plus grande joie, il est choisi pour travailler au scriptorium et aider les moines enlumineurs à recopier et restaurer les précieux manuscrits. De son côté, l'original Frère Folcric, le plus vieux moine, est envoyé comme garde-malade à l'infirmerie où le moine infirmier invente des remèdes contre les maux d'hiver. Alors que les oblats accueillent la première neige par une bataille de boules de neige, ils aperçoivent un groupe de moines épuisés, sales, blessés et aux vêtements déchirés. Leur abbaye a été attaquée et pillée par des Hongrois. Les rescapés sont accueillis et soignés. Le lendemain, Martial est accusé d'avoir abimé un manuscrit retrouvé taché d'encre sur son pupitre. Il a beau clamer son innocence, il est envoyé au cachot. Puis un moine est retrouvé assommé dans l'église. Que se passe-t-il ? Et qui est Frère Liphard ? Ce tome 2 qui se passe dans le scriptorium peut être lu indépendamment des trois autres.

Par Véronique Duchâteau
Chez Pierre Téqui (Editions)

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Auteur

Véronique Duchâteau

Editeur

Pierre Téqui (Editions)

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Les enquêtes de Frère Martial

Véronique Duchâteau

Paru le 23/04/2026

144 pages

Pierre Téqui (Editions)

11,90 €

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Scannez le code barre 9782740328064
9782740328064
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