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Agenda Chats

Editions 365, Xxx

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Notes tous tes devoirs dans cet agenda 100% chats et chatons et découvre à l'intérieur : - Une page par jour pour s'organiser tout au long de l'année 2026-2027 - Chaque jour, un espace pour indiquer son humeur et les choses à ne pas oublier - Des photos, des illustrations de chats et chatons ainsi que des citations trop mignonnes toute l'année ! - De nombreuses pages bonus : emploi du temps, anniversaires, infos perso, copains, notes, profs, verbes irréguliers, tableau de conjugaison, liste des choses à faire dans l'année, tracker des humeurs... Agenda de septembre 2026 à début juillet 2027 11, 5x17 cm- 308 pages

Par Editions 365, Xxx
Chez Editions 365

|

Auteur

Editions 365, Xxx

Editeur

Editions 365

Genre

Agendas jeunesse

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Agenda Chats

Editions 365, Xxx

Paru le 29/05/2026

308 pages

Editions 365

10,99 €

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Scannez le code barre 9782383828495
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