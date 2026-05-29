Agenda Chats

Notes tous tes devoirs dans cet agenda 100% chats et chatons et découvre à l'intérieur : - Une page par jour pour s'organiser tout au long de l'année 2026-2027 - Chaque jour, un espace pour indiquer son humeur et les choses à ne pas oublier - Des photos, des illustrations de chats et chatons ainsi que des citations trop mignonnes toute l'année ! - De nombreuses pages bonus : emploi du temps, anniversaires, infos perso, copains, notes, profs, verbes irréguliers, tableau de conjugaison, liste des choses à faire dans l'année, tracker des humeurs... Agenda de septembre 2026 à début juillet 2027 11, 5x17 cm- 308 pages