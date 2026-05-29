Agenda scolaire Marsupilami

Note tous tes devoirs dans cet agenda 100% Marsupilami avec à l'intérieur : - De belles illustrations du Marsupilami et de ses amis, dans la jungle de Palombie, - Une page par jour et un planning heure par heure pour noter ses devoirs, ses activités et ses moments forts de la journée, - De nombreuses pages bonus : emploi du temps, anniversaires à souhaiter, les infos perso, les copains, ... et aussi : verbes irréguliers anglais, tableau de conjugaison, tables de multiplication, tableaux de conversion, une liste de 30 aventures à vivre dans l'année, un tracker des humeurs avec Marsupilami. Agenda de septembre 2026 à début juillet 2027. 11, 5 x 17 cm - 308 pages