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Agenda scolaire Marsupilami

Editions 365

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Note tous tes devoirs dans cet agenda 100% Marsupilami avec à l'intérieur : - De belles illustrations du Marsupilami et de ses amis, dans la jungle de Palombie, - Une page par jour et un planning heure par heure pour noter ses devoirs, ses activités et ses moments forts de la journée, - De nombreuses pages bonus : emploi du temps, anniversaires à souhaiter, les infos perso, les copains, ... et aussi : verbes irréguliers anglais, tableau de conjugaison, tables de multiplication, tableaux de conversion, une liste de 30 aventures à vivre dans l'année, un tracker des humeurs avec Marsupilami. Agenda de septembre 2026 à début juillet 2027. 11, 5 x 17 cm - 308 pages

Par Editions 365
Chez Editions 365

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Auteur

Editions 365

Editeur

Editions 365

Genre

Agendas jeunesse

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Agenda scolaire Marsupilami

Editions 365

Paru le 29/05/2026

308 pages

Editions 365

10,99 €

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Scannez le code barre 9782383828488
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