Les équipes mobiles en santé mentale

L'ouvrage propose un véritable voyage au coeur de la psychiatrie hors les murs, où l'alliance soignant-patient se construit au plus près des réalités de terrain. A travers un panorama historique, des pratiques à l'international et des contributions d'acteurs de premier plan, il met en lumière la diversité des approches et questionne les pratiques dans toute leur complexité. Il s'agit d'un guide pratique et réflexif, qui aborde les dimensions médicales, humaines et relationnelles de la mobilité et montre comment innover, comment être créatif ou encore comment revisiter la notion même d' "aller vers" . Enfin, ce livre interroge l'éthique et les controverses liées à la mobilité : la non-demande, le refus de soins, l'intimité, la proactivité... Autant de sujets cruciaux qui éclairent une psychiatrie en constante évolution, à la recherche de partenariats et de nouveaux territoires cliniques. S'adressant tant aux professionnels de la santé mentale qu'aux décideurs, usagers et proches, ce livre apporte un éclairage unique. Il croise témoignages, études de cas, réflexions théoriques et recommandations pratiques. Une lecture incontournable pour comprendre les enjeux de la psychiatrie d'aujourd'hui et imaginer les réponses de demain.