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Godzilla vs. Mighty Morphin Power Rangers

Cullen Bunn, Freddie e. ii Williams

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Deux franchises légendaires réunies pour une histoire complètement folle, à la démesure de ses héros ! Entièrement dessiné par Freddie Williams II (Batman & Les Tortues Ninja) et écrit par celui qui a déjà relevé le défi de réunir les Transformers, G. I. Joe, M. A. S. K. et les autres dans l'immense REVOLUTION, Cullen Bunn (Bone Parish, Harrow County...) voici l'incroyable clash entre GODZILLA et les POWER RANGERS... KAIJU vs. DINOZORDS !! Lorsque Rita Repulsa utilise un ancien artefact la transportant dans un monde sans Power Rangers, elle découvre une Terre grouillante d'aliens et de Kaiju, dominée par Godzilla ! Pour annihiler le Roi des Monstres, elle envoie ses créatures contre lui... et réalise que les Power Rangers l'ont suivie dans ce monde et utilisent leurs Dinozords pour maîtriser Godzilla !

Par Cullen Bunn, Freddie e. ii Williams
Chez Vestron

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Auteur

Cullen Bunn, Freddie e. ii Williams

Editeur

Vestron

Genre

Comics divers

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Godzilla vs. Mighty Morphin Power Rangers

Cullen Bunn, Freddie e. ii Williams

Paru le 31/12/2078

128 pages

Vestron

18,95 €

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Scannez le code barre 9782383731276
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