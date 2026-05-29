Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Comics

Mighty Morphin Power Rangers - Integrale Ranger Slayer

Dan Mora, Simone Ragazzoni, Anthony Burch, Ryan Parrott

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Décidée à se libérer de son passé, Kimberly Hart - la "Ranger Slayer" - revient dans le monde des "sans médaillons", un univers alternatif qui a été ravagé par le Seigneur Drakkon. En rouvrant la tour-prison où Drakkon enfermait ses ennemis, elle déclenche malgré elle la dernière phase de son plan : L'éveil d'une figure mystérieuse qui pourrait bouleverser le destin de tous. Entre rédemption, secrets et luttes de pouvoir, Kimberly doit affronter l'héritage de Drakkon pour offrir un avenir à un monde au bord du chaos... Dessiné par Dan Mora et Simone Ragazzoni, ce volume poursuit l'aventure de la Ranger Slayer (découvert dans la série Go Go Power Rangers) après les événements de Mighty Morphin Power Rangers Intégrale 08 en révélant l'impact de son retour dans le monde parallèle où régnait le Seigneur Drakkon !

Par Dan Mora, Simone Ragazzoni, Anthony Burch, Ryan Parrott
Chez Vestron

|

Auteur

Dan Mora, Simone Ragazzoni, Anthony Burch, Ryan Parrott

Editeur

Vestron

Genre

Comics divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mighty Morphin Power Rangers - Integrale Ranger Slayer par Dan Mora, Simone Ragazzoni, Anthony Burch, Ryan Parrott

Commenter ce livre

 

Mighty Morphin Power Rangers - Integrale Ranger Slayer

Dan Mora, Simone Ragazzoni, Anthony Burch, Ryan Parrott

Paru le 31/12/2078

160 pages

Vestron

20,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383731245
9782383731245
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.