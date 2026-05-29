Mighty Morphin Power Rangers - Integrale Ranger Slayer

Décidée à se libérer de son passé, Kimberly Hart - la "Ranger Slayer" - revient dans le monde des "sans médaillons", un univers alternatif qui a été ravagé par le Seigneur Drakkon. En rouvrant la tour-prison où Drakkon enfermait ses ennemis, elle déclenche malgré elle la dernière phase de son plan : L'éveil d'une figure mystérieuse qui pourrait bouleverser le destin de tous. Entre rédemption, secrets et luttes de pouvoir, Kimberly doit affronter l'héritage de Drakkon pour offrir un avenir à un monde au bord du chaos... Dessiné par Dan Mora et Simone Ragazzoni, ce volume poursuit l'aventure de la Ranger Slayer (découvert dans la série Go Go Power Rangers) après les événements de Mighty Morphin Power Rangers Intégrale 08 en révélant l'impact de son retour dans le monde parallèle où régnait le Seigneur Drakkon !