Dans ce document inédit Samuel M. Katz spécialiste mondialement reconnu des questions de renseignement lève le voile sur la vie de l'homme qui a fait du Mossad la plus redoutable machine d'espionnage de la planète. Chef des services secrets israéliens de 2002 à 2011, Meir Dagan apparaît comme un stratège visionnaire audacieux sur le terrain et implacable dans les coulisses du pouvoir. Sous sa direction, le Mossad a mené certaines des opérations les plus spectaculaires de son histoire telles que le sabotage d'installations nucléaires, élimination de chefs ennemis, infiltration des réseaux terroristes. Basé sur les témoignages exclusifs d'agents du Mossad, de responsables de la CIA et de chefs d'Etat du monde entier, L'Architecte de l'espionnage retrace le parcours de ce soldat prêt à tout pour défendre son pays. Digne des meilleurs thrillers d'espionnage, cette enquête offre un regard fascinant sur l'esprit d'un maître-espion hors norme et sur la manière dont se fabriquent en coulisse les relations internationales.