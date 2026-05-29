Silences imposés, silences résistants

Le silence n'est pas qu'un manque ou une absence, mais il possède au contraire une puissance autonome d'expression. Le silence est souvent conçu comme une absence de son ou de parole. Ce numéro pluridisciplinaire (histoire, sociologie, littérature, arts du spectacle...) propose cependant d'interroger sa force active, en étudiant des formes imposées et résistantes de silence, tout en montrant que les diverses formes de silenciation, qui réduisent l'agentivité des individus, ne peuvent être pensées sans prendre en compte la manière dont le silence peut opposer aux contraintes du langage et de la domination la résistance de son expressivité.