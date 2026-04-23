Année blanche

La tornade qui s'est levée dans le crâne d'Avril, alors expatriée au Québec, a tout détruit en quelques heures - la laissant entièrement paralysée. Cet évènement va non seulement bouleverser ses capacités physiques mais aussi toutes ses représentations, en particulier sur la valeur d'une vie éloignée des normes. Ce témoignage nécessaire et profondément humain nous touche et nous émeut , il nous permet aussi de réfléchir et d'interroger le validisme de nos sociétés. Car si les corps peuvent parfois se rééduquer, nos regards, eux, doivent l'être impérativement.