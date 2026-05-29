La véritable histoire de Wojtek

Wojtek est l'histoire vraie d'un ours qui suivit l'armée polonaise durant toute la Seconde Guerre mondiale. Mascotte emblématique d'une compagnie d'approvisionnement d'artillerie, il suivit cette armée polonaise non communiste errant de l'Iran à l'Angleterre en passant par la Palestine, l'Egypte et s'illustrant en Italie à la bataille du mont Cassin. L'annexe de l'ouvrage essaie de positionner cet ours trop présenté par les médias comme un animal ni tout à fait humain ni complètement ours et devenant ainsi un mémorial de chair, de fourrure, de force brute et de loyauté, en minimisant son animalité et les caractéristiques propres à sa nature.