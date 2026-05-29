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La véritable histoire de Wojtek

Jean-Michel Derex, Clément Masson

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Wojtek est l'histoire vraie d'un ours qui suivit l'armée polonaise durant toute la Seconde Guerre mondiale. Mascotte emblématique d'une compagnie d'approvisionnement d'artillerie, il suivit cette armée polonaise non communiste errant de l'Iran à l'Angleterre en passant par la Palestine, l'Egypte et s'illustrant en Italie à la bataille du mont Cassin. L'annexe de l'ouvrage essaie de positionner cet ours trop présenté par les médias comme un animal ni tout à fait humain ni complètement ours et devenant ainsi un mémorial de chair, de fourrure, de force brute et de loyauté, en minimisant son animalité et les caractéristiques propres à sa nature.

Par Jean-Michel Derex, Clément Masson
Chez Pierre de Taillac

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Auteur

Jean-Michel Derex, Clément Masson

Editeur

Pierre de Taillac

Genre

Découvrir le monde dès 6 ans

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La véritable histoire de Wojtek

Jean-Michel Derex, Clément Masson

Paru le 19/06/2026

44 pages

Pierre de Taillac

14,90 €

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Scannez le code barre 9782364453388
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