L'histoire de De Gaulle dans les Alpes-Maritimes et à Monaco est dense, contrastée, et pourtant méconnue. On imagine rarement le Général sous le soleil du Sud, lui, l'homme du Nord et du devoir. Et pourtant, c'est ici qu'il a douté, décidé, et souvent surpris. Entre montagnes et Méditerranée, cette terre fut le théâtre discret de ses plus grands tournants : la résistance naissante, la reconstruction, la démission, puis la reconquête du pouvoir. Ce livre révèle, pour la première fois, ce lien singulier entre un homme d'Etat et un territoire de lumière, où chaque visite, chaque parole, chaque silence de de Gaulle semblaient résonner autrement. Dans les Alpes-Maritimes et à Monaco, entre 1939 et 1970, il n'était plus seulement le chef de la France Libre : il était un homme face à l'imprévu, à l'histoire, et à lui-même.