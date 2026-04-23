Arrêtez de dire bonjour à votre IA !

L'IA n'est pas votre amie, et elle ne vous veut pas forcément du bien. Que cachent les réponses empathique et efficaces de votre IA ? Formidables outils de création de textes et d'images, les IA type ChatGPT filtrent notre relation au réel, créant un monde statistique et probable. Elles restituent une réalité "moyenne", sans intention ni regard humain. Pire : les IA se nourrissant du Web, puis l'alimentent, dans une logique circulaire qui risque de s'éloigner de plus en plus du monde réel. Les IA sont par ailleurs aux mains d'intérêts économiques et d'influences politiques qui, à la longue, risquent de nous manipuler. Ainsi, lorsque que nous disons bonjour à ChatGPT, lorsque nous le remercions pour une réponse, lorsque nous le tutoyons, nous oublions les risques potentiels de cet outil statistique pour en faire un conseiller, un confident, un ami. Le risque est alors grand de s'éloigner de notre propre humanité, de notre créativité, de nos émotions propres, au profit d'une sorte de super GPS qui méconnait la réalité vécue.