L'académie magique des arts occultes

DARK ACADEMIA SURNATURELLE Nichée au coeur de la campagne écossaise, la Five Arts Hall est une académie d'élite où seuls les artistes surnaturels apprennent à dompter leurs dons. Ici, la beauté et la magie se paient toujours au prix fort. Suri de Rosier, vampire hémophile au talent musical exceptionnel, intègre l'école comme élève boursière, déterminée à fuir un passé douloureux. Elias Stewart, jeune professeur de sculpture issu d'une lignée prestigieuse, y enseigne pour enquêter sur la mystérieuse mort de sa mère, un décès entouré de secrets qu'il compte élucider à tout prix. Tout les oppose. Pourtant, leurs destins se croisent, mêlant méfiance, nécessité et une attirance dangereuse. Mais dans ce lieu où l'art est à la fois un don et un piège, chercher la vérité peut coûter bien plus que ce que l'on imagine...