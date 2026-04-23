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L'académie magique des arts occultes

Marine Gautier, Mélodie Smacs

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DARK ACADEMIA SURNATURELLE Nichée au coeur de la campagne écossaise, la Five Arts Hall est une académie d'élite où seuls les artistes surnaturels apprennent à dompter leurs dons. Ici, la beauté et la magie se paient toujours au prix fort. Suri de Rosier, vampire hémophile au talent musical exceptionnel, intègre l'école comme élève boursière, déterminée à fuir un passé douloureux. Elias Stewart, jeune professeur de sculpture issu d'une lignée prestigieuse, y enseigne pour enquêter sur la mystérieuse mort de sa mère, un décès entouré de secrets qu'il compte élucider à tout prix. Tout les oppose. Pourtant, leurs destins se croisent, mêlant méfiance, nécessité et une attirance dangereuse. Mais dans ce lieu où l'art est à la fois un don et un piège, chercher la vérité peut coûter bien plus que ce que l'on imagine...

Par Marine Gautier, Mélodie Smacs
Chez Héron d'Argent

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Auteur

Marine Gautier, Mélodie Smacs

Editeur

Héron d'Argent

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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L'académie magique des arts occultes

Marine Gautier, Mélodie Smacs

Paru le 30/04/2026

Héron d'Argent

24,90 €

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