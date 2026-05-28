Rendre visible l'invisible

La caractérisation des structures archéologiques, essentielle aux travaux des archéologues, est ici abordée sous un angle interdisciplinaire, alliant archéologie, histoire et chimie des sols. Ce livre présente notamment une approche élargie de l'analyse chimique des sédiments, traditionnellement centrée sur les phosphates, en intégrant une gamme plus large d'éléments chimiques pour mieux caractériser les sites et leurs usages. A travers une grille de lecture inédite, établie notamment grâce aux dix-sept sites étudiés, il propose une méthode d'interprétation qui ouvre de nouvelles perspectives sur les vestiges du passé. Ces sites présentent une large diversité de structures archéologiques : de l'habitat aux structures agropastorales en passant par divers artisanats comme le travail des métaux ou des peaux. L'utilisation de la spectrométrie de fluorescence des rayons X, technique accessible et moins coûteuse que les méthodes traditionnelles comme la spectrométrie à plasma à couplage inductif, renforce l'efficacité de cette approche dans les fouilles archéologiques.